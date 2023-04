O Vizela já iniciou o processo de inscrição nas provas da UEFA da temporada 2023/24.



Os minhotos cumprem os requisitos exigidos pelo organismo e deram início ao processo no início do ano civil. O clube já se encontra na última fase deste processo que está previsto ficar concluído nos últimos dias de abril.



O Vizela ocupa atualmente o 7.º lugar da Liga com 38 pontos, bem próximo dos lugares europeus: estão a seis pontos do quinto posto, ocupado pelo Arouca, e a três do sexto classificado, Vitória de Guimarães.



Refira-se que o sexto lugar pode dar acesso à Liga Conferência caso FC Porto e Sp. Braga cheguem à final da Taça de Portugal.