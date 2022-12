Nesta sexta-feira, Vizela recebe o Vitória de Guimarães, num dérbi minhoto que o treinador vizelense, Manuel Tulipa, considera um «jogo de equilíbrios» com «peso histórico».

«Queremos ajudar a que os nossos adeptos tenham uma felicidade, e para isso precisámos de ganhar, não só pela história, como também porque temos necessidade de pontos para ter mais conforto na classificação», analisou o técnico de 50 anos, na conferencia de imprensa de antevisão ao encontro.

Tulipa, que ainda procura a primeira vitória desde que assumiu o comando técnico da equipa minhota, refere que aproveitou as mais-valias deixadas pela anterior equipa técnica.

«Equipa está bem orientada. Tenho um apreço pelo trabalho do meu antecessor, mas cada treinador tem as suas ideias. Muitas das coisas que eram praticadas, nomeadamente nos momentos com bola, são para manter, mas quisemos mudar alguma coisa com o momento sem bola e na pressão», referiu.

Apesar de ter sido anunciado como técnico interino, Tulipa garantiu que irá «lutar pela oportunidade, dando tudo em prol do clube, da cidade e do grupo», de quem diz ter sentido «conforto».