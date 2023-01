O treinador do Vizela, Tulipa, afirmou esta sexta-feira que a sua equipa deve ser «mais forte e competente» do que o Marítimo, no jogo da 16.ª jornada da Liga.

O técnico defendeu que os vizelenses fizeram «muitas coisas positivas» na derrota frente ao Famalicão e que os seus jogadores podem transportar essas «boas sensações» para a receção aos insulares.

«Ao regressar a casa, queremos ser mais fortes do que o nosso adversário, ser mais competentes e conquistar três pontos. (…) “Temos jogadores de qualidade e argumentos para ir conquistando os nossos pontos», disse, citado pela Lusa.

Para Tulipa, o Marítimo teve um «aporte de qualidade» desde que José Gomes assumiu o cargo de treinador: «Baseando-nos nos últimos dois jogos do José Gomes, a equipa teve um aporte de qualidade. Nomeadamente no aspeto defensivo, é uma equipa muito agressiva, que, no último jogo, se impôs a nível físico e tático. Os jogadores do Sporting não ficaram confortáveis nos duelos. E o seu treinador [José Gomes] apresentou uma proposta audaz.»

De resto, Tulipa foi ainda confrontado com a sua chegada ao comando técnico dos minhotos, depois da saída polémica de Álvaro Pacheco: «Os treinadores dependem de resultados. A minha estabilidade enquanto treinador depende disso. Ninguém teria oportunidade no clube se chegasse ao escalão sub-23 e perdesse os jogos todos. Uma carreira de treinador depende dos resultados, dos seus conteúdos de jogo.»

O Vizela, refira-se, recebe o Marítimo este sábado, a partir das 15h30.