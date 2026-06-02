Anthony Carter deixou o Santa Clara e assinou pelo Vizela até junho de 2028. O ponta de lança caminha para os 32 anos e realizou a segunda metade da época no Farense – emprestado pelos açorianos – conseguindo dois golos em 16 jogos.

Antes, pelo Santa Clara, não conseguiu qualquer golo em oito partidas.

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Outrora no Benfica B (2017/18), o australiano já passou por Académico de Viseu, Oliveirense e Alverca. Ao serviço dos ribatejanos, na última época, conseguiu 17 golos e seis assistências em 35 jogos.

«Uma das principais razões que me fizeram escolher o Vizela foram os adeptos. Joguei várias vezes contra o Vizela e, ao longo dos anos, pude ver o quão incríveis são. Levo o meu futebol muito a sério e vou dar o melhor», disse aos meios do novo clube.

O objetivo do Vizela para 2026/27 passa, naturalmente, pelo regresso à Liga. Nesta temporada, o emblema minhoto terminou no quarto lugar. Há um ano perdeu para o AVS no play-off.