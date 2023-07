O guarda-redes Nikola Bursac foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Vizela, que fecha, assim, as opções para a baliza, que já conta com Fabijan Buntic e Francesco Ruberto, este último também contratado este verão.

Bursac, de 21 anos, assinou até 2027 e é descrito pelos vizelenses como «uma das maiores promessas da Sérvia».

O guardião de 1,91m nasceu no Canadá e está há quatro anos na Europa. Representou o Backa Topola, tendo passado, por empréstimo, no FK Radnicki Sremska Mitrovoca e, na última temporada, no Spartak Subotica.