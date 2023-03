Depois do afastamento da seleção de Montenegro no final do ano passado, o avançado do Vizela Milutin Osmajic está de volta aos convocados de Miodrag Radulovic.

Face ao rendimento que tem demonstrado, o selecionador montenegrino decidiu chamar o avançado dos minhotos para os jogos com Bulgária (24 de março) e Sérvia (27 de março), ambos da fase de qualificação para o Europeu de 2024.

Osmajic, recorde-se, ficou de fora dos eleitos para os amigáveis de novembro, porque na concentração anterior tinha chegado atrasado ao pequeno almoço, tal como o próprio admitiu.

«Houve um mal-entendido, essas coisas acontecem. Não foi nada de extraordinário, adormeci e atrasei-me para o pequeno almoço, por isso fui punido e fiquei de fora do jogo com a Finlândia. Sou culpado de como tudo acabou, mas mantive o meu desejo de fazer parte da seleção nacional. Dou tudo por este símbolo e assim farei no futuro», disse o atacante de 23 anos, citado pelo Vijesti.

«Falei com o seleccionador Radulović, não há nenhum problema entre nós. O mal-entendido que tivemos ficou para trás, nem sequer o mencionámos. O seleccionador disse-me que acredita em mim, como todos na Federação, e estou ansioso pelo próximo jogo», acrescentou.

Osmajic tem seis golos em 25 jogos no Vizela esta temporada. Pela seleção, o avançado que está cedido aos vizelenses pelo Cádiz, soma 13 internacionalizações e um golo.