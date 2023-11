O treinador do Vizela admitiu hoje que o objetivo é terminar a 10.ª jornada da I Liga com nove pontos e, para isso, é preciso vencer domingo no reduto do Casa Pia.

Pablo Villar está consciente das dificuldades que o adversário vai apresentar, ainda assim, acredita que a sua equipa está preparada para regressar às vitórias.

«Vamos jogar contra um adversário que tem uma boa defesa. Os números falam disso, é a terceira melhor defesa do campeonato. Temos de atacar com mais eficácia para trazer pontos. Os jogadores trabalharam muito bem durante toda a semana e vamos com a vontade de acabar o jogo com nove pontos», assegurou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O técnico da formação vizelense salientou a importância de vencer esta partida para subir na tabela classificativa e reforçar a confiança do grupo.

«É um jogo muito importante. Um rival que está a quatro pontos acima de nós. Queremos estar o mais por cima na tabela e queremos aproximar-nos do Casa Pia e das outras equipas que estão na nossa metade da tabela onde acho que há muita igualdade. E, para isso, é muito importante este jogo. Porque queremos acabar a jornada com nove pontos e, bocadinho a bocadinho, ir subindo na tabela», referiu.

Sobre o que ainda falta ao Vizela para alcançar o equilíbrio e a estabilidade nas vitórias, Pablo Villar garantiu que a equipa vai continuar a trabalhar para alcançar o objetivo.

«Vamos continuar a trabalhar e, sobretudo, temos que conseguir uma vitória o mais depressa possível para nos dar a motivação necessária. Isso ajuda a continuar a trabalhar e ter o objetivo de ser melhor cada dia. É uma questão de tempo. Se puder ser neste jogo, melhor», explicou.

O treinador garantiu que o grupo está motivado e com o foco nas vitórias, e isso fá-lo acreditar que o melhor está por vir.

«A equipa está forte, fez uma semana de trabalho irrepreensível. Todos com a melhor atitude, com mais esforço, com a maior vontade de melhorar. Nesse aspeto, estou confiante. Ver a maneira como os jogadores trabalham durante a semana dá-me boas perspetivas», garantiu.

O Vizela, 17.º classificado, com seis pontos, desloca-se no domingo, às 15:30, ao terreno do Casa Pia, em 13.º lugar, com 10, numa partida da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por David Rafael Silva (AF Porto).