Amigos de longa data, Raphael Guzzo quis deixar uma mensagem de apoio a Francisco Ramos antes do jogo do Vizela frente ao Boavista, da 28.ª jornada da Liga.

Chico Ramos, médio formado no FC Porto, lesionou-se com gravidade no passado sábado, na derrota do Radomiak Radom em casa do Cracóvia. Segundo o clube polaco, o jogador português já foi operado a uma «fractura multifragmentária em ambas as canelas».

Ora, antes do empate do Vizela frente ao Boavista, Guzzo, futebolistas dos vizelenses, partilhou nas redes uma imagem da camisola de jogo do emblema minhoto com o número 88, usado habitualmente por Francisco, e com a mensagem «Força, Chico».

«Sempre contigo. Nos momentos mais difíceis... mais ainda», escreveu Guzzo.