Raphael Guzzo, jogador do Vizela, em declarações ao flash-interview da Sporttv, no final da derrota por 3-0 em Alvalade com o Sporting:

«Fizemos uma primeira parte bastante bem conseguida, sabíamos que estávamos bem no jogo, falámos disso ao intervalo e entrámos bem no segundo tempo, mas o Sporting foi mais forte do que nós depois disso. Agora temos um jogo em casa e contámos com a força dos nossos adeptos.

O campeonato é muito largo e temos de continuar a trabalhar, porque fizemos coisas muito bem e fizemos outras que temos de melhorar. Mas isto foi só a primeira jornada, ainda há muito para jogar e vamos continuar a trabalhar. Estamos todos focados em conseguir a manutenção e é nisso que penso eu também.»