Os sócios do Vizela vão reunir-se em assembleia geral extraordinária, a 12 de agosto, para votar a alienação do capital pertencente ao acionista maioritário da SAD, a empresa SECA, de Edmund Chu.

Segundo os vizelenses, a ordem de trabalhos tem como ponto único a «apreciação, discussão e votação da proposta da direção para que o Futebol Clube de Vizela dê o expresso consentimento à sociedade investidora Seca Incorporated (Hong Kong) Limited para alienar a terceiros mais de 29,9% das ações do capital social da FC Vizela Futebol SAD, prescindindo o FC Vizela do direito de preferência que lhe assiste».

A SECA tornou-se a acionista maioritária da SAD do Vizela em 2016, ficando com 80% das ações, numa altura em que se deu um aumento de capital de 200 mil para um milhão de euros. Nesse momento, os sócios do clube minhoto alienaram uma percentagem das ações, o que ditou a perda da maioria na sociedade – acima dos 29,9% - nos 10 primeiros anos depois de adquiridas as ações.

Fruto do aumento de capital, a SAD passou a ser liderada por Diogo Godinho, ainda hoje presidente do conselho de administração. O clube que então disputava a II Liga investiu o aumento de capital na requalificação das instalações (700 mil euros) e na amortização do passivo (300 mil euros).

O percurso, nos últimos anos, tem sido em crescendo, já que depois de ter descido ao Campeonato de Portugal no final da época 2016/17, regressou à Liga em 2021 e garantiu a permanência.

A assembleia geral está marcada para as 20h30 de 12 de agosto, uma quinta-feira, no anfiteatro da Sociedade Filarmónica Vizelense.