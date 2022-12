O Vizela foi multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 286 euros, por insultos de adeptos do clube ao treinador Tulipa, que assumiu o comando da equipa após a saída de Álvaro Pacheco.

De acordo com o mapa de castigos conhecido esta terça-feira, após o jogo da última noite em Mafra, para a Taça da Liga, «durante a flash interview, adeptos da sociedade desportiva visitante, Vizela, localizados na bancada poente, identificados pela suas vestes, cânticos, cachecóis e bandeiras alusivas ao referido clube, entoaram o cântico audível e em uníssono, dirigido ao treinador do Vizela, Manuel Jorge da Silva Cruz: “Ó Tulipa vai para o car****”».

Além disso, o futebolista dos vizelenses, Friday Etim, expulso com vermelho direto aos 53 minutos, foi suspenso dois jogos. «Agrediu um adversário com um soco no peito», pode ler-se, no mapa do CD da FPF.

No Casa Pia-Sp. Braga, o treinador-adjunto dos bracarenses, João Cardoso, foi suspenso um jogo e multado em 1.734 euros, na sequência da expulsão. «Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, levantando-se do banco técnico de braços no ar e dizendo: “Onde é que esta me*** é falta?”», lê-se, no mapa de castigos. Também o delegado José António Antunes foi suspenso dez dias e multado em 540 euros por «protestos contra a equipa de arbitragem».

Já o clube minhoto foi multado em 1.041 euros por «atraso no reinício do jogo», nomeadamente «cinco minutos de atraso» na segunda parte. Também por atraso, mas de «três minutos», o Casa Pia foi punido em 572 euros.