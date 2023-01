Tulipa, treinador do Vizela, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota com o Sporting em Alvalade.

«Estivemos muitíssimo perto de somar um ponto. Mostrámos caracter e compromisso, quando o Sporting nos criou problemas. A equipa vai crescendo, sendo competitiva, e o caminho é este.

Controlámos muito bem os corredores laterais, mas não as costas da defesa no corredor central. Quando nos dão espaço para ter bola, o nosso jogo fica muito fácil, e mostrámos isso. Isolámos o Osmajic, mas não conseguimos fazer golos. Na segunda parte perdemos frescura pelos alas, que defenderam muito na primeira parte.»

[sobre o penálti decisivo]

«Marcou-se grande penalidade, mas também se podia não marcar. Noutra zona do terreno, era falta a nossoa favor porque o Paulinho baixou a cabeça. Mas nós também erramos.»

[sobre a aposta na linha de cinco na defesa]

«Estava preparado e decido há duas semanas pela análise do Sporting. Mas também porque não tivemos o nosso “seis” [Claudemir]. O Sporting mete muita gente na nossa última linha, por isso preparámos uma linha de cinco para os médios poderem ganhar segundas bolas e avançar no jogo. Acabou por não ter o efeito que queríamos, porque queríamos levar pontos, mas o plano parece-me que estava bem delineado.»

[balanço da primeira volta]

«É o nosso segundo ano na Liga e queremos assegurar a permanência o mais rápido possível. Este é o melhor resultado de sempre do Vizela numa primeira volta, em todas as participações na Liga. Mas podia ser melhor. Porque estes razes têm qualidade, dão-se bem e acreditam no que estamos a fazer. Os últimos minutos estão a fazer danos. Hoje e com o Benfica, com um penálti nos últimos minutos. Se melhorarmos essa ponta final, há margem para evoluir.»