O treinador do Vizela, Tulipa, afirmou esta quinta-feira que quer fazer «um jogo total e não apenas proteger a baliza» na deslocação ao terreno do Sporting, em jogo da 17.ª jornada da Liga.

«Queremos não ceder espaço ao adversário a defender, mas, quando tivermos a bola, estar preparados para atacar. Não vamos a Alvalade fazer uma partida somente a pensar em proteger a nossa baliza. Queremos fazer um jogo total, 'ferindo' o adversário», afirmou o técnico, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Tulipa reconhece que é difícil defrontar a equipa de Ruben Amorim, mas acredita no «esforço, convicção e confiança» dos vizelenses.

«Sabemos do poderio do adversário, da qualidade do seu jogo, mas não queremos modificar as nossas prioridades. Para termos bola precisamos de estruturar bem o nosso posicionamento, para que o Sporting, por outro lado, tenha dificuldade em pressionar, sendo esse um dos seus pontos fortes a que temos de estar atentos», defendeu.

Para o treinador, a irregularidade do Sporting deve-se a «dores de crescimento»: «Muitas vezes, as equipas não ganham uma constância devido à idade dos jogadores. Apesar de ter uma ideia e um padrão que qualidade, julgo que o Sporting tem sofrido mais nas últimas duas épocas porque aposta em jovens jogadores, numa política de clube muito parecida com a do Vizela.»

No comando técnico do Vizela há cerca de um mês, Tulipa considera que a sua equipa «sabe jogar bem e com competência, e que deu um passo em frente ao manter um estilo apelativo, mas a melhorar na transição e organização defensiva».

O Vizela defronta o Sporting, no Estádio de Alvalade, esta sexta-feira (21h15), em jogo da 17.ª jornada da Liga.