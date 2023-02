O filho de Rivaldo, Isaque, foi anunciado como reforço dos sub-17 do Vizela.



Este é o segundo filho do antigo internacional brasileiro que vai jogar na formação do emblema minhoto depois de João Vítor ter assinado pelos sub-19 em outubro do ano passado.



«Estou feliz pela oportunidade que o Vizela está a dar aos meus dois filhos. Será bom para o Isaque pela estrutura que o clube tem, pela amizade que tenho com o presidente e pela cidade, que me recebeu muito bem. Espero que eles possam aprender. O Isaque é atacante, gosta de marcar e de estar mais próximo da área. Como ele só tem 16 anos, digo-lhe que ainda vai encontrar a sua posição nos treinos com o treinador. Eu também comecei com número nove, joguei pela esquerda e acabei como número 'dez', posição onde cheguei a ser o melhor do mundo», disse Rivaldo, em declarações aos meios do clube.



Por sua vez, o presidente da SAD do Vizela, Joaquim Ribeiro, também comentou a chegada de Isaque ao clube.



«O Rivaldo é um ícone do futebol mundial, é mais um pai que quer o melhor para os filhos. O nosso trabalho é dar condições para os meninos e ele falar bem de nós é um orgulho enorme», referiu.