Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo frente ao Sp. Braga (1-0), que vale a continuidade na Taça de Portugal:

«Para sermos capazes de encurtar diferenças para o jogo que já fizemos com o Braga teria de passar pela concentração, a nossa tarefa, no nosso comportamento e na nossa ideia de jogo. Foi isso que aconteceu, estrategicamente queríamos entrar fortes para marcar cedo, porque seria mais fácil controlar o jogo, frente a uma situação instável do Braga. Entrámos fortes, marcámos, depois conseguimos controlar o jogo e sabíamos que teríamos de fechar os espaços e que o Braga é forte. Tínhamos de provocar a dúvida ao Braga, e conseguimos. Durante o jogo fomos capazes de alterar aquilo que é a nossa pressão para podermos chegar à baliza do Braga e fazer o segundo jogo. As incidências do jogo caíram para o nosso lado, mas mesmo assim o Braga nunca desistiu e mesmo com menos um jogador estiveram sempre muito ligados no jogo. Com um jogador a mais, se baixássemos os níveis de concentração, com as dinâmicas que estávamos a ter íamos sofrer. Agarrámo-nos à nossa ideia e continuamos nesta prova. Correu tudo bem hoje».

[Há dois anos, no Campeonato de Portugal, acreditava estar neste patamar?] Sou positivo, acredito sempre nas coisas positivas. Se me dissessem há dois anos, no CNS, que estaríamos na Liga e a desempenhar um trabalho interessante, acreditaria, mas em tão pouco tempo não. Deve-se ao casamento perfeito com um clube com uma visão muito grande e com vontade de crescer. Hoje igualámos a história, vamos acalentar o sonho de melhorar e fazer história: chegar à final que é um sonho de todos nós».

[Sorteio] «Preferência é jogar em casa, o que desejo é isso, jogar com esta envolvência em nossa casa com os nossos adeptos».