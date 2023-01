Tulipa, treinador do Vizela, em declarações na flash interview à Sport tv, após a derrota em Alvalade, por 2-1, frente ao Sporting, na 18.ª jornada da Liga:

«[Tinha pedido equipa competitiva. Satisfeito com o que viu?] Gostaríamos muito e merecíamos pontuar. Foi um jogo difícil para nós, sofremos um pouco porque andámos muito tempo sem bola, mas quando a tivemos, pelo menos na primeira parte, fomos com critério à frente, conseguimos encontrar espaços para saídas. Sabíamos da dificuldade que iríamos ter porque o Sporting tem um jogo posicional muito bom, dá uma largura muito grande com os laterais e mete muita gente por dentro também. Joga praticamente só com um médio e o Pote anda ali entrelinhas. Tivemos algumas dificuldades e mudámos a estrutura por isso. Ficámos com uma linha de cinco e normalmente jogámos a quatro.

Mas o que quero salientar deste jogo é que não perdemos nada. A postura da equipa foi muitíssimo boa, saímos daqui dignos e com certezas de que estamos preparados para a nossa luta que é manter o clube na primeira divisão.

[Balanço da primeira volta e sensações para o resto da época] O balanço é bom. É a primeira parte do campeonato com mais pontos desde que a equipa se apresenta na I Liga. As sensações é que a equipa está a crescer, consegue ser competitiva, analisar e interpretar muito bem o jogo e, quando temos de sofrer, há essa capacidade também para se ajustar e sofrermos juntos. Quando nos dão algum espaço, ligamos o nosso jogo e encontramos os nossos extremos por dentro, somos uma equipa perigosa e que os adversários têm dificuldade em controlar.

Acabou a primeira volta, a segunda é uma nova etapa. Temos de manter este nível e, se possível, melhorá-lo em alguns aspetos. Parabenizar a equipa pela sua atitude, o seu jogo, o seu compromisso e a coragem de querer jogar jogo a jogo com o adversário. Nem sempre é possível, porque o adversário por vezes empurra-nos para trás, mas tivemos essa intenção.»