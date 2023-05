O treinador do Vizela, Tulipa, frisou que, apesar de já ter assegurado a permanência, não quer que a equipa perca o foco e a motivação.

«Não quero que isso aconteça, até porque o segundo objetivo que temos, o de atingir os 42 pontos, ainda não foi atingido. Enquanto eu aqui estiver, vamos disputar cada jogo com a mesma seriedade e a querer ganhar. Temos o objetivo principal já conseguido, mas há jogadores que acabam contrato ou estão no limiar de isso acontecer e estes quatro jogos finais também são importantes para isso», avisou na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Vitória de Guimarães, na 31.ª jornada da Liga.

Tulipa considerou que este será «um jogo de extrema importância» porque o Vizela vai «defrontar um vizinho».

«Requer uma energia extra, é um jogo bom, que vai ter adeptos, e que queremos ganhar. O Vitória é uma equipa que tem qualidade, que vencemos, e bem, na primeira volta, mas não podemos só querer ganhar, mas também jogar bem», vincou.

O Vizela vem de duas derrotas seguidas e de três jornadas consecutivas sem ganhar e Tulipa não quer «perder qualidade de jogo», avisando que só sendo «uma equipa competitiva e equilibrada» poderá regressar aos triunfos.

Quanto ao Vitória de Guimarães, considerou que é «uma das melhores do campeonato do meio-campo para a frente»

«Pode trocar jogadores que a qualidade mantém-se, o regresso de outros atletas dá consistência, como a do guarda-redes [Bruno Varela], um jogador experiente que aporta segurança à última linha. Temos de ser consistentes na nossa organização defensiva e agressivos nos duelos e nas primeira e segunda bolas porque senão vamos ter dificuldades – se o formos, vamos ter boas oportunidades», observou.

Dada a rivalidade entre os adeptos das duas equipas, Tulipa apelou ao fair-play, fazendo uma referência aos acontecimentos «complexos» no FC Porto – Famalicão.

«Saber ganhar é tão importante como saber perder. Os nossos adeptos vão para nos apoiar, queremos ganhar e fazê-los felizes, mas se isso não acontecer tem que haver essa clarividência de saber lidar com as incidências do jogo», sublinhou.

O Vizela joga no reduto do V. Guimarães este domingo, às 18h00, num jogo para seguir AO MINUTO no Maisfutebol.