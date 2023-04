Tulipa, treinador do Vizela, em declarações na sala de imprensa, após a vitória em casa sobre o Casa Pia, por 2-1, na 26.ª jornada da Liga:

«[Resultado soube melhor do que a exibição?] Na preparação do jogo, sabíamos da dificuldade que íamos encontrar, o Casa Pia tem a classificação que tem por mérito, faz muitas coisas bem. Tivemos de alterar a preparação perto do jogo, um jogador habitual [Claudemir] não pôde estar. Era um jogo de paciência e inteligência, ou éramos muito fortes na primeira pressão ou, se saíssem dessa pressão, encontravam facilmente os jogadores na largura e íamos ter dificuldades. Aconteceu isso durante algum tempo, mas tivemos as melhores ocasiões. Depois, fomos inteligentes. Parece irreal, mas, às vezes, trocamos para segurar e ganhamos mais firmeza a atacar. Quisemos trancar o meio para libertar o Kiko [Bondoso] e aproximá-lo do ponta de lança, para permitir aos laterais ganharem profundidade, que é o jogo do Casa Pia. Na parte final, fizemos isso muito bem e tivemos sorte. Fizemos golos de bola parada e um excelente golo a acabar. Já tenho alguma idade, faço coisas que não devo fazer, os adeptos querem ganhar, às vezes as substituições não passam só por metermos avançados, mas sermos equilibrados. Fomos felizes nas decisões que tomámos. A equipa ficou compacta, a defender mais baixo do que o normal. Ganhámos bem.

[Domínio do Casa Pia na segunda parte foi consentido?] Entrámos bem nos primeiros cinco minutos, com timings assertivos, depois voltámos a desconfiar. A substituição do Osmajic é por aí, para termos um jogador que controlasse melhor a pressão, que não deixasse que o central que conduzia metesse passe interior. Melhorámos aí. Ficámos algo confortáveis a defender baixo, com dois laterais que normalmente não jogam e fizeram um jogo espetacular.

[Com o objetivo da permanência alcançado, o presidente da SAD já aponta ao futuro] Quero é ir ganhar aos Açores. Quando aqui cheguei disse uma coisa que não fiz enquanto jogador: andar perto do meu máximo. Esta rapaziada tem muito para dar, muito futebol, são inteligentes, muito competentes, querem aprender, não ficam melindrados quando os corrigimos.

Sabem quanto adeptos falaram no Bayern [n.d.r. numa entrevista durante a semana, ao jornal O JOGO, Tulipa disse que tinha o sonho de treinar o Bayern]? Temos um país que nos cria dificuldades e não permite sonhar. Posso sonhar. O meu dia a dia é Vizela. Se podemos terminar com 50 [pontos], fazemos 50. A partir de segunda-feira, foco no jogo de sexta. Por detrás dos jogadores e do Tulipa existem pessoas competentes que merecem a oportunidade de andar atrás do sonho. Sonhar não paga imposto.

[Ausências na ficha de jogo] Claudemir sentiu um desconforto antes do jogo e Luiz Felipe sofreu um choque com o colega, mas nada de alarmante.