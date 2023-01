Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, na sala de imprensa após a derrota frente ao Famalicão, por 2-1, da 15.ª jornada da Liga:

«[Equipa fez de tudo para obter outro resultado] Sim. Comentei isso no balneário. Não fizemos o jogo planeado na primeira parte, tivemos bola, mas a circulação foi passiva. Quando andamos com os laterais mais altos, temos de arranjar formas de encontrar ruturas no adversário. Não fizemos o que é comum na equipa, temos esse conceito. Fomos passivos, mas o jogo foi igualado na primeira parte. Houve a felicidade, com mérito no último lance, do opositor, que tem bons executantes. Foram para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, há mais Vizela, ajustámos o que nos tinha condicionado na primeira parte, o bom jogo posicional do Famalicão. Custava-nos ler os médios mais altos, ajustámos isso e fomos enérgicos, fortes nos duelos, a ganhar bolas no meio-campo ofensivo e a criar oportunidades. Com essa ambição de querer ganhar, perdemos alguns desequilíbrios e, numa jogada rápida, foram felizes no ressalto e não ajustámos bem a defender a nossa baliza no primeiro poste.

Saio coma a sensação de que a equipa está a crescer, é competitiva, cria oportunidades. O caminho é este, mas não estamos felizes com o resultado, tínhamos outra ambição.

[A vontade de querer vencer acabou por custar a derrota?] Nunca podemos perder a vontade de querer ganhar, é uma coisa que estimulo. Para podermos atacar bem e estar dentro do jogo temos de gerar equilíbrios para ter estabilidade na transição defensiva, onde sabíamos que o adversário era forte, com um avançado que não para, sempre a atacar a profundidade. Temos de ganhar alguma maturidade, que têm alguns jogadores, como o Claudemir e os centrais [Anderson e Bruno Wilson]. É algum mérito, também, do adversário. Temos de aprender, isto vem de um passado recente, a equipa sofria muitos golos no término dos jogos.»