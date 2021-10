Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, em declarações no final da vitória por 2-0 sobre o V. Setúbal, no Estádio do Bonfim, em jogo da Taça de Portugal:

«Não gerimos a vantagem da maneira que queríamos, mas sabíamos que era importante entrarmos fortes para marcar os golos que nos dessem tranquilidade. O V. Setúbal é uma equipa difícil, tem um treinador que costuma fazer coisas interessantes na Taça de Portugal e é uma equipa corajosa, como é apanágio do seu treinador.

Fizemos uma primeira parte muito boa, marcámos dois golos, mas na segunda parte não gerimos o resultado como devíamos e basta ver como as ocasiões do V. Setúbal nasceram de saídas rápidas após perdas de bola nossa. Devíamos ter gerido melhor o resultado, mas a vitória não sofre contestação.

Gostava de ter lançado mais jogadores que merecem ter minutos, mas sabia que frente a esta equipa era necessário manter alguns jogadores com mais ritmo, para mantermos algumas dinâmicas. Mas estou super contente com todo o plantel e com a resposta que os jogadores têm dado.

A equipa está no ponto em que eu queria que estivesse nesta altura e acredito que na segunda volta ainda vai estar a níveis mais altos, quando os jogadores se habituarem melhor a esta ideia de jogo e aproveitarem todo o potencial que têm para o colocar a favor da equipa.

Como vi a exibição de Alex Mendez? O Alex é um jogador em quem depositamos muitas esperanças, tem uma qualidade técnica que lhe permite descobrir soluções, mas está a adaptar-se à nossa forma de jogar, tem estado a aprender a jogar sobretudo sem bola, porque ele precisa disso. Mesmo quando não estava a jogar tanto manteve sempre uma atitude muito boa, eu gosto disso e esta tarde ganhou créditos para o próximo jogo.»