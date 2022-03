O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e um amigo próximo, Arkady Rotenberg, foram desapossados dos títulos honorários e dos cargos pela Federação Internacional de Judo (IJF), anunciou o organismo máximo daquele desporto.

«A Federação Internacional de Judo anuncia que o Sr. Vladimir Putin e o Sr. Arkady Rotenberg foram removidos de todos os cargos ocupados na Federação Internacional de Judo», refere o organismo, num comunicado emitido ao final do dia de domingo.

Na sequência da ofensiva militar russa na Ucrânia, Putin, praticante e fã de judo, viu assim ser-lhe retirada a presidência honorária da FIJ.

Já Rotenberg, apontado como um dos oligarcas mais íntimos do líder do Kremlin, também perdeu o posto de diretor para o desenvolvimento da IJF e o respetivo lugar no comité executivo do organismo.

No final de fevereiro, e já após a invasão russa à Ucrânia, a FIJ tinha suspendido o estatuto de presidente honorário a Putin.