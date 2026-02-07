O FC Yelimai anunciou, este sábado, a contratação de Vladimir Stojkovic, guarda-redes português formado no Sporting e que nasceu em Matosinhos, quando o pai, o internacional sérvio Vladan Stojkovic, representava o Leça.

Sotjkovic, que é também sobrinho do antigo guarda-redes do Sporting com o mesmo nome (Vladimir Stojkovic), conta também com passagens por Estoril, Leixões e Académica, além dos sauditas Al Akhdoud e Al Faisaly.

Aos 29 anos emigra para o Cazaquistão, para prosseguir a carreira no FC Yelima, que na temporada passada terminou em quarto lugar.