Vladimir Stojkovic
Há 1h e 9min
OFICIAL: guarda-redes português segue para o Cazaquistão
Vladimir Stojkovic, que foi formado no Sporting, vai representar o FC Yelimai
AL
Vladimir Stojkovic, que foi formado no Sporting, vai representar o FC Yelimai
AL
O FC Yelimai anunciou, este sábado, a contratação de Vladimir Stojkovic, guarda-redes português formado no Sporting e que nasceu em Matosinhos, quando o pai, o internacional sérvio Vladan Stojkovic, representava o Leça.
Sotjkovic, que é também sobrinho do antigo guarda-redes do Sporting com o mesmo nome (Vladimir Stojkovic), conta também com passagens por Estoril, Leixões e Académica, além dos sauditas Al Akhdoud e Al Faisaly.
Aos 29 anos emigra para o Cazaquistão, para prosseguir a carreira no FC Yelima, que na temporada passada terminou em quarto lugar.
RELACIONADOS
OFICIAL: Barcelona abandona a Superliga Europeia
Estado do tempo só deve melhorar a partir do «final da próxima semana»
FC Porto-Sporting: neste clássico manda o dragão (mas por pouco)
NBA: 11 ressaltos de Neemias na maior reviravolta da época dos Celtics
Europeu futsal: Portugal tenta conquistar este sábado o terceiro título seguido
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS