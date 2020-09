O guarda-redes Vladimir Stojkovic e o avançado Papalelé são reforços do Leixões, clube que vai disputar a II Liga, para a época 2020/2021.

Stojkovic, luso-sérvio de 23 anos, chega a Matosinhos após uma época no Estoril-Praia, onde fez dez jogos pela equipa sub-23 após ter feito quase todo o percurso de formação no Sporting, onde jogou na equipa B e nos sub-23. O sobrinho de Vladimir Stojkovic, que jogou no Sporting em 2007/2008, volta a um clube que representou no início da formação, em 2003/2004.

Já Papalelé, cabo-verdiano de 22 anos, esteve na equipa B do FC Porto na segunda metade da época 2019/2020, onde fez dois jogos, após ter chegado a Portugal pela AD Fafe há cerca de um ano. Nos minhotos, apenas treinou à experiência.

O emblema do Mar não detalhou o vínculo de ambos.