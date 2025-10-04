O Benfica venceu (3-0) o Sporting e conquistou a Supertaça feminina de voleibol. No Pavilhão Municipal de Estremoz, em Évora, as campeãs nacionais não deram quaisquer hipóteses às leoas e venceram todos os sets. 

Os triunfos de 25-21, 25-14 e 25-18 deram ao Benfica a segunda Supertaça para o clube. A segunda consecutiva. O Sporting, detentor da Taça de Portugal, continua à procura da primeira Supertaça.

No que diz respeito a esta competição, o Castêlo da Maia continua a ser o recordista, com seis troféus. O Leixões é segundo com cinco troféus e a AJM/FC Porto (já extinta) fecha o pódio com quatro. 

 

RELACIONADOS
Ténis: Nuno Borges avança para a terceira ronda em Xangai
Atletismo: Sandro Baessa conquista bronze nos Mundiais paralímpicos
NFL de luto: antigo jogador dos Ravens morre aos 39 anos
Hóquei: Sporting derrotado pelo Barcelona no Mundial de Clubes