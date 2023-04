O AJM/FC Porto voltou a vencer o Sporting no play-off final do campeonato de voleibol feminino, uma vez mais com os parciais de 3-0 (25-16, 25-20 e 25-18).

O terceiro encontro do play-off, que pode dar o tricampeonato à equipa azul e branca, está agendado para 29 de abril, no Dragão Arena.