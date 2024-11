O FC Porto perdeu por 3-0 frente ao Vero Volley Milano, na ronda inaugural do Grupo C da Liga dos Campeões de voleibol feminino.

A jogar fora de casa, as azuis e brancas nunca se conseguiram impor frente às vice-campeãs em título da competição, que triunfaram em três «sets», com os parciais de 25-15, 27-25 e 25-17. No outro jogo do grupo, o VakifBank (Turquia) levou a melhor sobre o Calcit Kamnik (Eslovénia), por 3-1.

Na segunda jornada da competição, o FC Porto recebe o VakifBank no Dragão Arena, sendo que pelo meio tem um duelo fora de portas contra o Fiães.