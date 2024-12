O FC Porto perdeu por 3-0 frente ao VakifBank Spor, num jogo a contar para a 4.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de voleibol feminino.

Em Istambul, as comandadas de Miguel Coelho não tiveram qualquer hipótese diante do conjunto turco, que precisou apenas de três sets (25-14, 25-18 e 25-18) para levar a melhor. Com este resultado, o FC Porto ocupa o terceiro lugar do grupo com apenas três pontos somados em quatro encontros.

Segue-se o clássico diante do Benfica, que acontece este domingo às 17h, no Pavilhão da Luz.