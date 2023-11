O Sporting foi eliminado esta quarta-feira da Taça Challenge feminina de voleibol, ao perder, em casa do OK Tent, da Sérvia, por 3-0, na segunda mão dos 16 avos de final da terceira competição europeia de clubes.

Depois do 3-1 na primeira mão, em Lisboa, as leoas orientadas por Rui Pedro Costa não foram capazes de inverter a superioridade das sérvias, que voltaram a triunfar, com os parciais por 25-16, 25-12 e 25-23.

Pelo emblema de Alvalade, destaque para Vanessa Paquete, com 11 pontos, e Amanda Cavalcanti, que fez o 100.º jogo com a camisola do clube.