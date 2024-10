O Sporting anunciou a contratação de Melany Detzel, distribuidora argentina de 19 anos, como reforço para a equipa feminina de voleibol.

Detzel, apontada como uma das jogadoras mais promissoras da Argentina, jogava CA Villa Dora e vai ter, agora, a primeira experiência no estrangeiro.

«Estou muito contente por a minha primeira temporada no estrangeiro ser aqui. Venho com muita vontade de crescer e creio que será um bom ano. O que mais ouvi falar foi do futebol, isso já conhecia. Mas o clube tem uma grande equipa de voleibol com muito boas jogadoras, portanto estou muito contente. Acho que vai ser muito bom para mim porque sinto que ainda me estou a desenvolver. Tenho muita vontade de continuar a crescer e isso vai ajudar-me muito», destacou a jovem atleta às plataformas do clube.