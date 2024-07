Aline Delsin, também conhecida por Piu, deixa o FC Porto e reforça o Benfica, informou, esta quinta-feira, o clube lisboeta.

«Aline Delsin é reforço da equipa feminina de voleibol do Benfica. A distribuidora brasileira de 33 anos, que rubricou contrato até 2025, entra no clube com objetivos bem definidos», escreveu o clube no site oficial.

A jogadora brasileira começou a carreira no Colégio Efanor, mudando-se depois para o VK Brusno. De seguida jogou no Clube K e na Academia José Moreira/Porto, antes de se mudar para o FC Porto.

Por outro lado, Fernanda Silva, capitã de 37 anos, deixa o Benfica.