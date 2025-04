Este sábado, o Benfica e o Sporting venceram os respectivos jogos e estão a uma vitória de alcançar a final do campeonato de voleibol.

Os encarnados triunfaram no terreno do Leixões, por 3-1, com os parciais de 17-25, 11-25, 31-29 e 21-25. Numa eliminatória à melhor de cinco, o Benfica pode alcançar a final se vencer o terceiro jogo, marcado para dia 9 de abril.

De igual modo, o Sporting bateu a Académica de Espinho, por 3-0, com os parciais de 22-25, 21-25 e 20-25. Os leões também jogam o terceiro jogo a 9 de abril.