Poucas horas após um alegado episódio de racismo a envolver Lucas França, jogador de voleibol do Benfica, as águias reagiram ao sucedido e lamentaram o «incidente ocorrido» diante do Sp. Espinho.

Em comunicado, o clube manifesta a total «solidariedade» com o atleta e os restantes elementos da equipa, além de enaltecer a postura dos dirigentes do Sp. Espinho, que desceram à quadra e «procuraram intervir e contribuir para a resolução da situação».

Leia aqui o comunicado do Benfica na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica lamenta o incidente ocorrido no jogo de voleibol frente ao SC Espinho, que motivou a interrupção da partida durante o quarto set, na sequência de insultos racistas dirigidos ao nosso atleta Lucas França.

O Clube manifesta a sua total solidariedade com o jogador, bem como com todos os restantes elementos da equipa de voleibol, reiterando o seu compromisso firme na promoção do respeito, da dignidade e dos valores fundamentais do desporto.

O Sport Lisboa e Benfica enaltece a postura dos dirigentes do Sporting Clube de Espinho, que prontamente procuraram intervir e contribuir para a resolução da situação, num espírito de responsabilidade e defesa dos valores que devem nortear as competições desportivas.»