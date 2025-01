O Benfica anunciou, esta sexta-feira, o regresso de Lucas França à equipa masculina de voleibol.

«Lucas França, de 28 anos (25/11/1996), é reforço da equipa masculina de voleibol do Sport Lisboa e Benfica até ao final da época», pode ler-se no comunicado oficial.

O central tinha terminado a ligação com os encarnados em maio de 2024, ao fim de três temporadas e agora prepara-se para um regresso. Com a camisola do Benfica conquistou três campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

«É sempre uma felicidade estar de volta ao lugar onde fui muito feliz nos últimos anos. Poder estar aqui, poder, também, ajudar a equipa. É um momento em que as coisas se acertaram para que pudesse ter o meu regresso e estou feliz por estar de volta», disse o atleta à BTV.