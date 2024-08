O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a contratação do jogador de voleibol Tomás Natário Teixeira até 2026.

«Esperança do voleibol nacional, Tomás Natário Teixeira é reforço do Benfica. Internacional jovem por Portugal, o zona 4 assinou contrato por duas temporadas, até 2026», pode ler-se no comunicado oficial.

O zona 4 junta-se ao pentacampeão nacional, proveniente do AA Espinho. Em declarações à BTV, o jovem de 19 anos disse estar «muito contente» com este «grande passo» na carreira.

«É um grande passo na minha curta carreira. Sinto um misto de emoções: felicidade e um pouco de ansiedade para a época começar. Eu, a minha família e amigos estamos todos contentes. Estou aqui para dar tudo», referiu.