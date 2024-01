Líder do campeonato, o Benfica foi este sábado a Espinho vencer a Académica local por 3-0, em jogo da terceira jornada da segunda fase do campeonato nacional de andebol.

Os encarnados dominaram a partida e triunfaram pelos parciais de 25-18, 26-24 e 25-20.

Em Guimarães, o Sporting bateu o Vitória igualmente por 3-0. Os dois primeiros parciais foram desequilibrados (25-14 e 25-13) e no último set, apesar da boa réplica vimaranense, os leões superiorizaram-se por 30-28.

Também este sábado, o Leixões foi a casa do Fonte do Bastardo vencer por 3-2 (27-29, 16-25, 25-23, 25-15, 11-15).

Com este resultados, o Benfica lidera a classificação com 17 pontos, mais um do que o Sporting. O Leixões é terceiro, com dez pontos, à frente do Fonte do Bastardo, com nove.