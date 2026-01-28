A equipa de voleibol do Benfica caiu nos oitavos de final da Taça Challenge de voleibol, ao perder no «Golden Set» (15-13) diante do Altekma.

Na Turquia, as águias procuravam carimbar a passagem à próxima fase da prova, só que apesar da vitória por 3-2 na primeira mão, o conjunto turco mostrou outra cara e triunfou de forma dramática. Após vencer o set inicial, o Benfica viu o adversário responder nos dois seguintes, antes de deixar tudo empatado no quarto jogo. O quinto set caiu para o Altekma, que se mostrou mais forte no jogo decisivo.

Chega assim ao fim a aventura europeia do Benfica, atual segundo classificado do campeonato e que se encontra também nos «oitavos» da Taça de Portugal.

RELACIONADOS
Sporting supera Benfica e FC Porto no valor da «prata da casa»
Benfica-Real (onzes prováveis): Mourinho volta à base em busca do milagre
Garay: «Benfica ou Real? O meu coração inclina-se para o Benfica»