Voleibol: Benfica perde na Turquia e cai nos «oitavos» da Taça Challenge
Encarnados perderam segundo jogo com o Altekma por 3-2 e eliminatória teve de ser decidida no «Golden Set»
A equipa de voleibol do Benfica caiu nos oitavos de final da Taça Challenge de voleibol, ao perder no «Golden Set» (15-13) diante do Altekma.
Na Turquia, as águias procuravam carimbar a passagem à próxima fase da prova, só que apesar da vitória por 3-2 na primeira mão, o conjunto turco mostrou outra cara e triunfou de forma dramática. Após vencer o set inicial, o Benfica viu o adversário responder nos dois seguintes, antes de deixar tudo empatado no quarto jogo. O quinto set caiu para o Altekma, que se mostrou mais forte no jogo decisivo.
Chega assim ao fim a aventura europeia do Benfica, atual segundo classificado do campeonato e que se encontra também nos «oitavos» da Taça de Portugal.
#VóleiBenfica | ⏹️ Termina a partida na Turquia, após Golden Set, a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da CEV Challenge Cup.
Parciais: 19-25 | 25-19 | 25-20 | 22-25 | 15-11 | 15-13
