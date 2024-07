O Benfica anunciou este sábado a renovação do voleibolista canadiano Pearson Eshenko.

Em comunicado, as águias confirmaram a continuidade do central de 26 anos por mais uma temporada, partindo assim para a segunda ao serviço do clube. Recordar que os encarnados são pentacampeões da vertente masculina da modalidade.

«O Benfica está muito atento aos seus atletas. Sei que posso melhorar como jogador e conquistar mais títulos. O apoio é incomparável a outros clubes da Europa e espero por isso trazer muitas vitórias que entretenham os adeptos ao longo da época», afirmou.