O Benfica controlou na receção à Académica de Espinho, vencendo por 3-0 na quinta ronda da primeira fase da Liga. Os parciais de 25-12, 25-15 e 29-19 reaproximam as águias da líder invicta, a Académica de São Mamede, que venceu na visita ao Club K (3-0).

Os líderes levam 15 pontos – três de vantagem sobre as águias – antes da receção ao Sporting (3.º), no sábado (17h). No calendário do Benfica segue-se a segunda mão dos “32-avos” na Taça Challenge e a receção ao Centrometal, depois da vitória na Croácia por 3-0. Duelo agendado para quarta-feira (20h).

No que diz respeito à Liga, o Benfica visita o Leixões (6.º) no sábado (16h). De notar que o Sporting leva uma partida em atraso, retomando a vice-liderança caso vença na receção ao Castêlo da Maia (7.º), neste domingo (15h).