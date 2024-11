O Benfica recebeu e venceu o Fonte do Bastardo, por 3-0, assumindo assim a liderança isolada do campeonato nacional de voleibol, graças ao desaire do Sporting frente ao Sp. Espinho.

Na visita ao reduto do atual sexto classificado da prova, os leões até arrancaram de melhor forma com um triunfo no primeiro set, mas nos dois seguintes permitiram a reviravolta do adversário. A vitória no quarto jogo levou a discussão para a «negra» e aí acabou por levar a melhor o Sp. Espinho.

Com este resultado, as águias somam agora 15 pontos, mais dois que o Sporting e cinco do que Leixões e Castêlo Maia.