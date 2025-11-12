Voleibol
Há 35 min
Voleibol: Benfica vence e tem um pé nos 16 avos da Taça Challenge
Águias vencem OK Medimurje por 3-0 na primeira mão dos «32 avos» da prova
DIM
Águias vencem OK Medimurje por 3-0 na primeira mão dos «32 avos» da prova
DIM
O Benfica entrou com o pé direito na Taça Challenge de voleibol e bateu o OK Medimurje por 3-0, na primeira mão dos 32 avos de final.
As águias entraram bem no encontro e venceram o primeiro set, com o parcial de 25-18. Sem qualquer reação da formação croata, os comandados de Marcel Matz não deram hipóteses nos dois sets seguintes e venceram pelos parciais de 25-19 e 25-14.
A segunda mão está marcada para o próximo dia 19 de novembro, desta feita no Pavilhão da Luz (20h).
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS