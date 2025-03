O Benfica triunfou sobre o Leixões no arranque das meias-finais da Liga (3-1), na tarde deste sábado.

Em casa, as águias contaram com «sets» de 25-22, 25-14, 21-25 e 25-19. Apesar do controlo dos anfitriões, é de realçar a persistência do Leixões, que ameaçou conquistar um segundo «set».

Os pentacampeões em título visitam Matosinhos na noite de sexta-feira (20h). Uma vez que a eliminatória é disputada à melhor de cinco, o Benfica volta a receber o Leixões na noite de 9 de abril.

A outra meia-final, entre Sporting e Académica de Espinho, arranca na tarde deste domingo (18h), em Lisboa.