O Benfica conseguiu esta quarta-feira o primeiro triunfo na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de voleibol, ao impor-se na «negra» às polacas do Budowkani Lódz, em Lisboa, na segunda jornada do Grupo B.

As encarnadas que esta época se estreiam na competição, venceram o set decisivo por 15-9, depois de terem perdido o primeiro (15-25) e o terceiro 26-28, e vencido os outros dois (25-19 e 25-20).

A formação da Luz, que na primeira jornada do grupo foi derrotada na visita ao Fenerbahçe, da Turquia, por 3-0, segue na terceira posição da poule, com dois pontos, e defronta na próxima jornada as italianas do Novara.

Os vencedores das cinco poules rumam aos quartos de final, tal como os três emblemas provenientes dos play-offs disputados a duas mãos entre os segundos classificados e o melhor terceiro, enquanto os restantes terceiros são relegados para os ‘quartos’ da Taça CEV, segunda prova continental, e os últimos ficam de fora das competições europeias.

O Benfica tornou-se o terceiro clube português a participar na fase de grupos da Liga dos Campeões, implementada em 2000/01, após o CA Trofa, em 2005/06, e o FC Porto, em 2024/25.