O Benfica perdeu na visita ao Leixões (3-0), no segundo jogo das meias-finais da Liga. Neste sábado, o emblema de Matosinhos empatou a eliminatória (1-1), depois dos parciais de 25-22, 28-26 e 25-23.

Numa eliminatória decidida à melhor de três vitórias, o Benfica recebe o Leixões na quarta-feira (20h) e regressa a Matosinhos no sábado (17h).

De recordar que o Sporting venceu na visita ao Vitória de Guimarães, neste sábado, estando a um triunfo da final. Os leões são os campeões nacionais em título.

