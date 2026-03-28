O jogo entre Sp. Espinho e Benfica, a contar para os quartos de final do campeonato nacional de voleibol, ficou marcado por um episódio de alegado racismo a envolver Lucas França.

A meio do quarto «set», o jogador das águias queixou-se de ter sido alvo de insultos racistas vindos da bancada e o jogo foi imediatamente interrompido. Tudo voltou à normalidade pouco depois e o Benfica acabou por vencer por 3-1, no segundo jogo desta fase da prova.

Em declarações na flash interview da SportTV, Marcel Matz abordou o tema e mostrou-se visivelmente emocionado. O técnico do Benfica diz ter preferido deixar o atleta no banco após o episódio e reforça que o desporto deve ser visto como um «exemplo» para os mais novos.

«É um assunto muito complicado sempre, quando tocamos na questão da cor da pele, de raça, de país, de opção política. É tudo muito complicado. Parece que quanto mais falamos sobre isso mais episódios aparecem. Não dá para admitir, quem passa por isso deve sofrer bastante. É triste porque acaba sempre por ser sempre com a raça negra. É uma m****, peço desculpa pela palavra, mas é uma m****. Gostava que não acontecesse, mas vemos que de forma repetitiva vai acontecendo», afirma.

«Dei-lhe tempo para respirar e disse-lhe que não valia a pena entrar se estivesse desorientado. Queria entrar para provar coisas que não precisa. Não o quis expor à situação. Estava a ser uma tarde fixe e há alguns exemplos que mancham o espetáculo. Agora o assunto vai ser este. Se fosse um assunto que gerasse algo positivo ainda se podia falar, mas a questão é que há malta que não aprende. O desporto é para ser um exemplo e sinto que os miúdos vão aprender, que nós sirvamos de exemplo para a maior parte das pessoas. Vão existir episódios deste tipo, com a emoção as pessoas ultrapassam a linha», acrescentou o técnico dos encarnados.