O Benfica anunciou, este sábado, a contratação da voleibolista Veronika Djokic ao SC Potsdam.

A jogadora de 22 anos assinou contrato até 2025 e garantiu estar «entusiasmada» para vestir a camisola das águias.

«Sinto-me muito honrada por estar aqui. Só ouvi coisas boas sobre o Clube, por isso, estou muito entusiasmada», destacou.

De referir que Veronika representou o SC Potsdam entre 2022/23 e 2023/24, tendo também jogado pelos sérvios do Jedinstvo Stara Pazova e do OK Omladinac.