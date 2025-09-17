A seleção de voleibol dos Estados Unidos venceram esta quarta-feira Cuba por 3-1 e apuraram-se para os oitavos de final do Campeonato do Mundo da modalidade, um resultado que também colocou Portugal na fase seguinte.

Cuba precisava de vencer obrigatoriamente esta encontro para passar para os oitavos e, mesmo depois de ter perdido os primeiros dois sets por 25-17 e 25-22, conseguiram reagir no terceiro ao vencer pelo parcial de 23-25.

No quarto set, os cubanos estiveram muito perto de empatar o encontro 2-2, mas no final não conseguiram converter a vantagem que chegaram a ter de 19-23 e acabaram derrotados por 27-25.

Com este triunfo, os Estados Unidos, medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos de Paris2024, seguem para os «oitavos» e Portugal passa da frase de grupos no regresso à competição 23 anos depois.