A seleção portuguesa de voleibol falhou esta terça-feira o apuramento direto para os oitavos de final do Mundial, ao perder por 3-0 diante dos Estados Unidos, em jogo da segunda jornada do Grupo D, disputado nas Filipinas.

Depois da estreia vitoriosa frente a Cuba (3-1), Portugal não conseguiu contrariar o favoritismo norte-americano, apesar de alguma réplica, e acabou derrotado pelos parciais de 25-19, 25-22 e 25-17.

Com este resultado, a equipa das quinas fica obrigada a vencer a Colômbia, na quarta-feira, na terceira e última jornada da fase de grupos.

O ideal seria um triunfo por 3-0, mas Portugal poderá também beneficiar de uma vitória dos Estados Unidos frente a Cuba, ou até de um triunfo cubano, desde que pela margem mínima (3-2).

Veja aqui o resumo do econtro: