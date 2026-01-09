O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Dominika Sobolska-Tarasova.

Através das redes sociais e em comunicado, os azuis e brancos confirmaram a chegada da central polaca de 34 anos, que reforça a equipa feminina de voleibol. A jogadora começou a época nas italianas do Asolo e ruma assim ao campeonato português, em que o FC Porto é líder invicto, com 13 vitórias em 13 jornadas.

«Sinto-me muito bem e estou ansiosa por começar esta nova aventura. Trago comigo muita experiência, uma chama e imensa vontade de vencer», afirmou. Dominika Sobolska-Tarasova vai encontrar a compatriota Natalia Murek no plantel azul e branco.

RELACIONADOS
FC Porto vence Farense em jogo particular
FC Porto aguarda aval da FIFA para Pietuszewski treinar e jogar
FC Porto: Farioli com três baixas e uma ausência no Algarve