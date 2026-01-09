OFICIAL: FC Porto reforça voleibol feminino com central polaca
Dominika Sobolska-Tarasova chega proveniente do Asolo Volley (Itália)
Dominika Sobolska-Tarasova chega proveniente do Asolo Volley (Itália)
O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Dominika Sobolska-Tarasova.
Através das redes sociais e em comunicado, os azuis e brancos confirmaram a chegada da central polaca de 34 anos, que reforça a equipa feminina de voleibol. A jogadora começou a época nas italianas do Asolo e ruma assim ao campeonato português, em que o FC Porto é líder invicto, com 13 vitórias em 13 jornadas.
«Sinto-me muito bem e estou ansiosa por começar esta nova aventura. Trago comigo muita experiência, uma chama e imensa vontade de vencer», afirmou. Dominika Sobolska-Tarasova vai encontrar a compatriota Natalia Murek no plantel azul e branco.
Bem-vinda, Dominika Sobolska-Tarasova! Welcome 💙— FC Porto (@FCPorto) January 9, 2026
🏐 Central
🇵🇱 Polónia
👉 34 anos
📏 1.87 metros
🔙 Budowlani Lódz#FCPortoVoleibol #FCPortoSports pic.twitter.com/5e2CiE204w