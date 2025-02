Esta quinta-feira, o FC Porto perdeu com as romenas do Alba Blaj, por 3-1, na segunda mão dos quartos de final e foi eliminado da Taça CEV feminina de voleibol. Na primeira mão, o coletivo de Miguel Coelho perdeu por 3-0 em casa e diz adeus às competições europeias.

A equipa portuguesa escorregou com os parciais de 13-25, 25-23, 9-25 e 22-25, numa partida que demorou uma hora e 36 minutos.

Na segunda-feira, às 19h30, o FC Porto desloca-se ao Pavilhão João Rocha para enfrentar o Sporting na 21.ª jornada do campeonato.