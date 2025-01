O FC Porto perdeu por 3-0 na receção frente ao Numia Vero Volley, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de voleibol.

No Dragão Arena, as azuis e brancas ainda deram luta no segundo parcial, mas acabaram por perder com os parciais de 25-13, 26-24 e 25-16, num encontro que durou 73 minutos. Este resultado deixa o FC Porto no terceiro lugar do Grupo C, com apenas uma vitória em quatro jogos, até ao momento.

O próximo jogo acontece a 22 de janeiro, com o conjunto luso a viajar até à Eslovénia para defrontar o Calcit Kamnik.